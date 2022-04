DFB-Auswahl bestreitet Testspiel kurz vor WM-Beginn

Der ehemalige katarische Fußballnationalspieler Adel Ahmed MalAllah hält das Los mit dem Teilnehmer Japan in der Hand.

Doha - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft plant unmittelbar vor der WM in Katar ein Testspiel. Das kündigte DFB-Direktor Oliver Bierhoff in Doha nach der Auslosung der Vorrundengruppen an.

Dabei helfe es, „dass wir erst am dritten Tag spielen, dass wir ein bisschen Luft haben“, sagte Bierhoff. Die DFB-Auswahl bestreitet ihr WM-Auftaktspiel am 23. November gegen Japan, es folgen die Partien gegen Spanien vier Tage später und am 1. Dezember gegen den Gewinner des Playoff-Spiels zwischen Costa Rica und Neuseeland.

Die Abstellungsperiode für die Endrunde (21. November bis 18. Dezember) beginnt erst 14. November. Der Testspiel-Gegner steht noch nicht fest, Bierhoff verriet aber, dass es sich wohl um einen WM-Teilnehmer handeln werde. „Ich habe schon mit dem ein oder anderen hier gesprochen“, sagte der DFB-Direktor, der auch am Samstag noch in Doha sein wird. „Natürlich muss man erst mal schauen, wie die Bereitschaft ist.“

Offen ist auch noch, wo das DFB-Team sein WM-Quartier aufschlägt. Dem Vernehmen nach soll das Zulal Wellness Resort ganz im Norden des Emirats der DFB-Favorit sein. Die Luxusanlage liegt gut 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Doha. „Wir werden noch einmal tief in uns gehen“, sagte Bierhoff, der dann die Vorteile eines Quartiers außerhalb des Trubels aufzählte. „Natürlich spielt auch der Verkehr in der Stadt eine Rolle“, sagte er.

Die Auslosung der Gruppen zur WM 2022 hat auch auf die bisher geplante Vorbereitung Einfluss, denn Deutschland hat auch Japan zugelost bekommen. „Wir wollten gegen Japan ein Freundschaftsspiel machen, das fällt natürlich jetzt flach“, sagte Flick.

Der Terminplan des DFB-Teams 2022

Datum Ereignis/Spielpaarung Ort Wettbewerb 4. Juni Italien - Deutschland Bologna Nations League 7. Juni Deutschland - England München Nations League 11. Juni Ungarn - Deutschland Budapest * Nations League 14. Juni Deutschland - Italien Mönchengladbach Nations League 23. September Deutschland - Ungarn Leipzig Nations League 26. September England - Deutschland London * Nations League 23. November Deutschland - Japan noch offen WM-Gruppenphase 27. November Spanien - Deutschland noch offen WM-Gruppenphase 1. Dezember Costa Rica oder Neuseeland - Deutschland noch offen WM-Gruppenphase 18. Dezember WM-Endspiel Lusail WM-Finale

* Geplante Orte