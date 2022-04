DFB-Direktor Bierhoff mit Coronavirus infiziert

Frankfurt/Main - DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat sich mit dem Coronavirus infiziert und einen Termin bei der neuen Akademie in Frankfurt am Main deshalb verpasst. Darüber informierte der Deutsche Fußball-Bund.

Bierhoff selbst schickte eine Videobotschaft, dass er sich in Quarantäne befinde und deshalb nicht vor Ort sein könne. Noch in der Vorwoche war der ehemalige Nationalstürmer bei der WM-Auslosung in Katar.

Bei der Vorstellung des Campus, der im Sommer feierlich eröffnet werden soll, fehlte auch Generalsekretärin Heike Ullrich. Durch das Programm führte unter anderen Akademieleiter Tobias Haupt. Der 53 Jahre alte Bierhoff richtete in seiner Botschaft aus, er halte den DFB-Campus für einen Quantensprung.