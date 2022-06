DFB-Frauen holen mit Kantersieg viel Schwung für die EM

Erfurt - Deutschlands Fußball-Frauen um Dreifachtorschützin Klara Bühl haben mit einer überzeugenden Generalprobe leise Medaillenträume für die Europameisterschaft geweckt.

Die DFB-Auswahl gewann vor 5918 Zuschauern in Erfurt den Härtetest gegen die Schweiz mit 7:0 (2:0) und fliegt mit viel Rückenwind zum EM-Turnier vom 6. bis 31. Juli in England. Dort trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der Vorrunde auf Dänemark, Spanien und Finnland.

„Wir sind auf dem richtigen Weg“

„Es tut super gut, so ein Spiel zu absolvieren. Das gibt Selbstvertrauen und zeigt uns, wir sind auf dem richtigen Weg. So soll es weitergehen“, sagte Bühl im ZDF. Neben Bühl, die in der 6., 61. und 66. Minute traf, steuerten Lina Magull (41.), Linda Dallmann (81.), Jule Brand (89.) und Sydney Lohmann (90.+5) die weiteren Tore für die in allen Belangen überlegene deutsche Mannschaft bei.

Das DFB-Team, in dem Kapitänin Alexandra Popp nach überstandener Corona-Infektion in der Schlussphase ihr Comeback gab, setzt die EM-Vorbereitung noch bis zum 29. Juni im Trainingslager in Herzogenaurach fort und reist dann am 3. Juli auf die Insel.

Die DFB-Frauen kontrollierten die Partie

Gegen die Schweizerinnen, die von 2012 bis 2018 von Voss-Tecklenburg trainiert wurden, ging es gut los für das DFB-Team. Nach einem feinen Pass von Magull steuerte Bühl völlig allein auf die Schweizer Torfrau Gaelle Thalmann zu und schloss erfolgreich zur frühen Führung ab. Das gab zusätzliche Sicherheit. Die deutschen Frauen kontrollierten die Partie, kamen im Angriff trotz großer Spielfreude und drückender Überlegenheit aber nicht über gute Ansätze hinaus. Chancen blieben daher vorerst aus.

Defensiv wurden die deutschen Frauen so gut wie gar nicht gefordert. Torfrau Merle Frohms verlebte einen ruhigen Nachmittag, denn die Schweiz kam kaum einmal aus der eigenen Hälfte heraus. Kurz vor der Pause belohnten sich die Schützlinge von Voss-Tecklenburg dann doch noch für ihre Bemühungen. Dieses Mal legte Bühl nach einem feinen Solo für Magull auf, die aus Nahdistanz zum 2:0 traf.

„Die erste Halbzeit war auch schon recht gut. In der Pause haben wir Sachen angesprochen, die wir umsetzen wollten. Und das hat sehr gut geklappt“, sagte Bühl.

In der Schlussphase noch zwei späte Treffer

Auch nach dem Wechsel hatte das deutsche Team alles im Griff. Svenja Huth (54.) vergab zunächst das 3:0, als sie frei stehend an Thalmann scheiterte. Dafür zielte Bühl wenig später besser - wenn auch ungewollt. Eine Flanke der Bayern-Stürmerin vom linken Flügel schlug im langen Eck ein.

Einmal in Fahrt, legte die 21-Jährige nur fünf Minuten später nach. Im Anschluss an einen Pfostenschuss von Lea Schüller stand Bühl genau richtig und beförderte den Ball ins leere Tor. Bei ihrer Auswechslung knapp 20 Minuten vor dem Ende wurde die Dreifachschützin mit großem Applaus verabschiedet. Auch in der Schlussphase ließen die DFB-Frauen nicht nach und kamen noch zu zwei späten Treffern.