Frankfurt/Main - Nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen wird die Frauenfußball-Nationalmannschaft sich erstmals in Duisburg den Fans präsentieren. Wie der Deutsche Fußball-Verband (DFB) am Mittwoch bekanntgab, trifft die Mannschaft des neuen Bundestrainers Christian Wück am 28. Oktober in der Schauinsland-Reisen-Arena in einem Testspiel auf Australien.

Tickets können ab dem 3. September im DFB-Ticketportal erworben werden. In Paris hatte die DFB-Auswahl zum Auftakt Australien mit 3:0 geschlagen. Drei Tage vor der Partie in Duisburg tritt das deutsche Team unter dem neuen Coach im Londoner Wembley-Stadion gegen England an.