Luzern - Deutschlands letzter EM-Vorrundengegner Schweiz hat sich anderthalb Wochen vor Beginn der Fußball-EM in guter Form präsentiert. Das Team von Trainer Murat Yakin siegte in Luzern dank einer Leistungssteigerung nach der Pause 4:0 (1:0) gegen Estland.

Die früheren Bundesliga-Profis Steven Zuber (20. Minute) und Xherdan Shaqiri (70./Foulelfmeter) sowie Zeki Amdouni (47.) und Mönchengladbachs Nico Elvedi (64.) trafen für das Heimteam.

Der frühere Bayern-Profi Shaqiri, inzwischen für Chicago Fire in den USA aktiv, hatte seinen Strafstoß zunächst verschossen, durfte aber noch mal ran, weil sich Estlands Torhüter zu früh von der Linie bewegt hatte. Der zweite Versuch saß. Das 4:0 war der höchste Sieg der Schweizer seit dem 5:0 gegen Belarus im März des vergangenen Jahres.

Am 23. Juni treffen die Eidgenossen zum Abschluss der Gruppe A in Frankfurt am Main auf EM-Gastgeber Deutschland. Im letzten Testspiel vor ihrem EM-Auftakt gegen Ungarn am 15. Juni in Köln empfangen die Schweizer am kommenden Samstag Nachbar Österreich in St. Gallen. Bis Freitag muss Yakin seinen finalen EM-Kader nominieren und noch mindestens fünf Spieler streichen.