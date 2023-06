Herzogenaurach - DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat keine Angst vor großen Zielen. „Ich möchte den Titel holen, und das möchte auch jede andere hier“, sagte die 32 Jahre alte Fußball-Nationalspielerin über die Ambitionen bei der anstehenden WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August).

Bei der ersten Pressekonferenz im Trainingslager in Herzogenaurach nannte die Stürmerin als erstes Zwischenziel den Gruppensieg. „Wichtig ist, dass wir als Mannschaft unser authentisches Gesicht zeigen und einen leidenschaftlichen, guten Fußball spielen.“

Das erste Gruppenspiel steht für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko an (10.30 Uhr MESZ/ZDF), ehe es dann gegen Kolumbien und Südkorea geht. Ein erster Härtetest ist am Samstag das Duell gegen Vietnam in Offenbach (18.15 Uhr/ZDF). Das Spiel wolle man „voll angehen und gewinnen“, sagte Popp, die durch Siege „ein gewisses Selbstbewusstsein“ entwickeln will.