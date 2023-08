Für den HFC wird es ernst: Ab 18 Uhr kämpfen die Hallenser im heimischen Stadion gegen zweitligist Fürth um den einzug in die zweite Runde im DFB-Pokal. Der Gastgeber ist klarer Außenseiter, schafft der HFC die Sensation?

Halle (Saale)/DUR - Der HFC ist im DFB-Pokal gefordert. Ab 18 Uhr empfangen die Schützlinge von Sreto Ristic Zweitligist Greuther Fürth mit dem gebürtigen Hallenser Armindo Sieb.

Für den HFC ist die Pokal-Bühne eigentlich das Spiel des Jahres. allerdings wird die Partie von der Schock-Diagnose von Niklas Kreuzer überschattet. Am Freitag wurde bekannt, dass der Vize-Kapitän des HFC Hodenkrebs hat nd auf unbestimmte Zeit fehlen wird.

Kann der HFC den Schock abschütteln und gegen Fürth die Sensation schaffen? Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker:

Gewinnt der HFC, winkt in der nächsten Runde womöglich das ganz große Los und - für den klammen Verein noch wichtiger: stattliche Prämien. Trotz aller Sorgen um Niklar Kreuzer sollte die Motivation also am Anschlag sein.