Batumi - DFB-Sportdirektor Rudi Völler reist zum zweiten EM-Gruppenspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft nach Georgien.

Der 63-Jährige werde am Samstagabend im Spielort Batumi landen, hieß es vom Deutschen Fußball-Bund. In der Stadt am Schwarzen Meer bestreitet die Nachwuchs-Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/Sat.1) ihr zweites Vorrundenspiel gegen Tschechien.

Nach dem 1:1 zum EM-Auftakt gegen Israel steht das deutsche Team bereits unter Druck. Vor dem Gruppenfinale gegen England am Mittwoch braucht die U21 einen Sieg, um ihre Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde und das angestrebte Ticket für die Olympischen Spiele 2024 zu wahren. Tschechien hatte zum Turnierstart 0:2 gegen England verloren.

Zudem beschäftigten die Mannschaft in den vergangenen Tagen die rassistischen Beleidigungen gegen die Stürmer Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam in den sozialen Netzwerken, nachdem beide gegen Israel je einen Elfmeter verschossen hatten. Am Freitag erklärte der DFB das Thema mit Blick auf das Spiel gegen Tschechien für abgehakt. „Wir lassen uns nicht spalten“, sagte Di Salvo. „Wir wollen das Thema damit jetzt beenden.“