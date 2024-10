Zenica - Mit den Länderspiel-Debütanten Alexander Nübel im Tor und Tim Kleindienst im Sturm bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Nations-League-Spiel in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina. Bundestrainer Julian Nagelsmann bietet am Abend in der Startelf außerdem Bayern-Profi Serge Gnabry auf, der nach einigen Verletzungen erstmals in diesem Jahr für Deutschland aufläuft.

Wegen zahlreicher Ausfälle verändert Nagelsmann die DFB-Elf im Vergleich zum 2:2 im letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande auf insgesamt fünf Positionen. Zurück im Team ist auch Abwehrchef Antonio Rüdiger, der im September pausierte und im Stadion Bilino Polje sein 75. Länderspiel bestreitet. Die deutsche Mannschaft will mit einem Sieg die Tabellenführung in Gruppe 3 der A-Liga verteidigen. Am kommenden Montag kommt es in München zum Rückspiel gegen den stärksten Gruppengegner Holland.

Die DFB-Aufstellung:

Nübel - Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt - Andrich, Groß - Gnabry, Undav, Wirtz - Kleindienst