Diego Maradonas Bruder Hugo gestorben

Neapel - Etwas mehr als ein Jahr nach dem Tod des argentinischen Fußball-Stars Diego Maradona ist dessen Bruder Hugo nahe Neapel gestorben.

Der Ex-Fußball-Profi habe in seinem Haus in Monte di Procida, westlich der süditalienischen Großstadt Neapel, einen Herzinfarkt erlitten, sagte Maradona-Anwalt Angelo Pisani der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte entsprechende Medienberichte. Hugo Maradona wurde demnach 52 Jahre alt. Der SSC Neapel sprach der Familie Maradona in einer Mitteilung sein Beileid aus.

Hugo kam 1969 wie sein Bruder Diego in Argentinien zur Welt. Als Profi spielte er in mehreren internationalen Fußball-Ligen, allerdings mit weitaus weniger Erfolg als Diego. Nach seinem Karriere-Ende ließ er sich nahe Neapel nieder. In der Küstenstadt war sein älterer Bruder Diego eine Legende, deren Konterfei ganze Hausfassaden zierte. Der SSC Neapel hatte mit ihm Ende der 1980er Jahre seine größten Erfolge gefeiert. Nach dessen Tod am 25. November 2020 benannte die Stadt Neapel ihr Fußballstadion in Stadio Diego Armando Maradona um.