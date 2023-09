Barcelona - Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat sich kurz vor Transferschluss noch mit Ex-Bayern-Profi João Cancelo und João Félix verstärkt. Das gaben die Katalanen bekannt.

Beide Spieler kommen zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende nach Barcelona. Cancelo war in der vergangenen Saison von Manchester City an den FC Bayern bereits ausgeliehen worden, die Kaufoption zogen die Münchner allerdings nicht. Felix kommt von Atletico Madrid, nachdem er in der Rückrunde der vergangenen Saison an den FC Chelsea ausgeliehen war.

Unterdessen zieht es Jungstar Ansu Fati zum englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion. Der 20-Jährige, der in Barcelona noch einen Vertrag bis 2027 hat, wird zunächst für eine Saison ausgeliehen.