Niklas Dorsch (vorne) war mit Augsburg in Stuttgart chancenlos.

Stuttgart - Für Mittelfeldspieler Niklas Dorsch war beim 0:3 des FC Augsburg beim VfB Stuttgart „ein brutaler Klassenunterschied“ zu sehen.

„Wir hatten, glaube ich, kaum eine Chance, uns selber Chancen zu erspielen, geschweige denn in Zweikämpfe zu kommen, keinen Zugriff gefunden“, bilanzierte der FCA-Profi am Mittwochabend: „Sie haben uns gezeigt, was es bedeutet, Selbstbewusstsein zu haben.“ Die Augsburger hätten es den Gastgebern aber auch „leicht gemacht“.

Als Elfter in die Winterpause

Mit 18 Punkten schließen die Augsburger von Trainer Jess Thorup den ersten Saisonabschnitt auf Platz elf der Fußball-Bundesliga ab. Am 13. Januar geht es mit einem Heimspiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen weiter. Wenn man mit so einer Niederlage in die Winterpause gehe, habe man „nicht unbedingt das beste Gefühl“, räumte Dorsch ein: „Wenn wir das gleiche Gesicht gegen Leverkusen zeigen, kriegen wir genauso einen auf den Latz.“

Dennoch dürfe man nun nicht „alles schwarz malen“, meinte Dorsch: „Ich denke, dass das Positive in der Zeit unter Jess überwiegt. Da haben wir schon Entwicklungsschritte in die richtige Richtung gemacht.“ Der Däne Thorup, der vor rund einem Jahr auch beim VfB Stuttgart als Trainerkandidat gehandelt worden war, war in Augsburg im Oktober Nachfolger von Enrico Maaßen geworden.