Auf einer Autobahn nahe São Paulo treffen Fans von Cruzeiro Belo Horizonte und Palmeiras São Paulo aufeinander. Ein Bus geht in Flammen auf. Ein Mann erliegt seinen Brandverletzungen.

Ein Toter und 20 Verletzte bei Fan-Krawallen in Brasilien

Leco Viana/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa

São Paulo - Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Fußball-Fans ist in Brasilien ein Mann ums Leben gekommen. Mindestens 20 weitere wurden bei den Kämpfen zwischen Anhängern von Cruzeiro Belo Horizonte und Palmeiras São Paulo verletzt, wie die Zeitung „O Globo“ unter Berufung auf die Autobahn-Polizei berichtete. Das Todesopfer erlitt demnach Verbrennungen an 70 Prozent des Körpers.

Dem Bericht zufolge waren die Cruzeiro-Fans auf dem Rückweg von Curitiba, wo ihre Mannschaft in der brasilianischen Meisterschaft 0:3 gegen Athletico Paranaense verloren hatte. Palmeiras spielte in São Paulo 2:2 gegen Fortaleza. Die beiden Gruppen trafen schließlich nahe der Gemeinde Mairiporã in der Metropolregion São Paulo aufeinander.

Laut dem Bericht von „O Globo“ fingen Cruzeiro-Fans die Palmeiras-Anhänger auf der Autobahn ab. Sie setzten einen Bus in Brand und schlugen die Scheiben der anderen Busse ein.