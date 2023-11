Bremen - Stürmer Marvin Ducksch von Werder Bremen freut sich über seine erste Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

„Man merkt, dass man auf dem richtigen Weg ist und - ganz klar - dass ein Traum in Erfüllung gehen wird“, sagte der 29-Jährige am Freitag. „Höher kann man nicht kommen im Fußball, wenn man für sein eigenes Land spielen darf. Deswegen glaube ich schon, dass ein kleiner Traum in Erfüllung gehen wird.“

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Ducksch zuvor für die beiden Länderspiele gegen die Türkei am 18. November in Berlin und gegen Österreich drei Tage später in Wien nominiert. Der Bremer Angreifer ist einer von zwei Neulingen neben Torwart Janis Blaswich von RB Leipzig. „Wenn du bei einem Topclub 20 Tore schießt, ist das weniger hoch zu raten, als wenn du bei einem nicht so top geratenen Club viele Tore schießt oder Vorlagen gibst“, sagte Nagelsmann über Ducksch.