London - Es gibt einige Dinge, die Mario Götze seinem früheren DFB-Kollegen Timo Werner voraus hat. Einen WM-Titel zum Beispiel, einen goldenen Moment im Nationaltrikot und auch ein paar Meisterschaften in der Fußball-Bundesliga. Doch das, worum Werner Rio-Held Götze momentan am meisten beneiden dürfte, wird am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) beim Duell zwischen Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt einem Millionenpublikum am TV klar ersichtlich sein.

Der 32 Jahre alte Götze wird in einem gewaltigen Fußball-Tempel einer der zentralen Protagonisten im mit Spannung erwarteten Viertelfinale der Europa League sein. Für Werner (29) bleibt maximal einer der 63.000 Sitze als Zuschauer, denn: Sein Club aus London hat ihn im Winter zugunsten von Bayern-Leihgabe Mathys Tel aus dem internationalen Kader gestrichen.

Werner-Leihe „läuft nicht ganz so erfolgreich“

Es ist ein steiler Abstieg des Stürmers, der jahrelang Deutschlands Nummer eins im Angriff war, mehr Länderspieltore als Legende Lothar Matthäus erzielt hat und mit dem FC Chelsea vor knapp vier Jahren die Champions League gewann. Wie geht es für Werner nach der Tottenham-Leihe weiter?

Bei seinem Stammverein RB Leipzig eher nicht, wenn man die Aussagen von Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer richtig deutet. „Ich glaube, die Leihe läuft nicht ganz so erfolgreich, wie man sich das vielleicht wünscht. Nicht nur für uns, auch für den Spieler selbst und für Tottenham“, sagte Schäfer.

In der deutschen Öffentlichkeit ist Werner weitgehend abgetaucht. Sportlich hat er in 18 Premier-League-Einsätzen null Tore erzielt. Über seine Zukunft, die womöglich ab Sommer beim Red-Bull-Ableger in New York liegt, will er derzeit nicht sprechen. Für die Nationalmannschaft ist er seit der verletzungsbedingt verpassten WM 2022 in Katar quasi raus - und seit längerer Zeit aufgrund mangelnder sportlicher Leistung auch kein Kandidat mehr.

Götze im Karriereherbst immer vielseitiger

Werner benötigt nun neben einem sportlichen Schub eine kluge Planung der restlichen Karriere - und könnte sich dabei durchaus ein Beispiel an Götze nehmen. Der WM-Siegtorschütze aus dem Maracanã wechselte 2020 von Dortmund zur PSV Eindhoven und nahm nach schwierigen Jahren beim BVB unter Roger Schmidt wieder Schwung auf.

Es folgten der Wechsel nach Frankfurt, die Rückkehr in die Champions League und kurzzeitig ins Nationalteam. Bei der Eintracht ist Götze inzwischen eine feste und verlässliche Größe. „Mario ist für uns generell sehr wichtig. Auch in Spielen, in denen er nicht so auffällt, (...) hat er mit seiner Erfahrung und Spielintelligenz einen unfassbaren Wert für die Mannschaft“, sagte Verteidiger Robin Koch dem „Kicker“.

Götze, den im Gegensatz zu Werner nie das allerhöchste Tempo auszeichnete, ist vielseitiger geworden, kann durch seine gestiegene körperliche Präsenz auch im defensiven Mittelfeld agieren. Bei der Eintracht übernimmt er in einem 4-2-3-1-System regelmäßig die drei verschiedenen Rollen hinter Sturmspitze Hugo Ekitiké.

Matthäus und Toppmöller schwärmen

Dass die Eintracht auf dem geplanten Weg ins Endspiel von Bilbao (21. Mai) noch im Rennen ist, hat sie auch Götze zu verdanken. Beim 4:1 gegen Ajax im Achtelfinale steuerte der Ex-Weltmeister zuletzt zwei Tore bei und ebnete damit den Weg in die Runde der letzten Acht, in der es nun nach London geht.

„Es ist einmalig, was Mario mit dem Ball macht. Er spielt den Fußball nicht nur, er genießt ihn auch. Das macht ihn so stark“, schwärmte TV-Experte Matthäus. Trainer Dino Toppmöller nennt den 32-Jährigen in seiner jungen Truppe „einen Anker und Fixpunkt“.

Tatsächlich könnte es nach der WM 2026 zu einem Wiedersehen von Götze und Werner in Amerika kommen. Doch auch dann wären die Ausgangspositionen wohl völlig unterschiedlich: Für Werner würde es bei den New York Red Bulls darum gehen, seine Karriere noch einmal in Schwung zu bekommen.

Inter Miami für Götze „interessant“

Götze hingegen, der seinen Vertrag bis Juni 2026 in Frankfurt erfüllen möchte und dann 34 wäre, könnte im schönen Florida seine Karriere ausklingen lassen. Mit einem Wechsel in die Major League Soccer (MLS) hat der Familienvater bereits mehrfach öffentlich geliebäugelt.

Inter Miami, wo derzeit auch Weltmeister Lionel Messi spielt, sei durchaus interessant, sagte Götze der „Bild“: „Da sind Sport und Business verbunden. Das wäre das Einzige, bei dem ich sagen würde, dass ich noch mal in einem Verein etwas operativ mache.“ Nach derzeitigem Stand könnte der Routinier dann aus einer Position der Stärke über den Atlantik in die USA wechseln.