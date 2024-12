Deutschland in Gruppe C: EM-Auslosung in Lausanne.

Lausanne - Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr Auftaktspiel bei der EM 2025 in der Schweiz gegen Polen. Das Duell wird am 4. Juli um 21.00 Uhr in St. Gallen angepfiffen, wie aus dem von der Europäischen Fußball-Union UEFA veröffentlichten Spielplan hervorgeht. Danach treffen die Vize-Europameisterinnen in der Gruppe C am 8. Juli in Basel auf Dänemark (18.00 Uhr), zum Vorrundenfinale wartet am 12. Juli in Zürich der WM-Dritte aus Schweden (21.00 Uhr) auf die DFB-Elf.

„Wir gehen jedes Spiel mit Demut und Respekt an“, äußerte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer in einer Verbandsmitteilung. „Mit unserem Potenzial haben wir aber natürlich den Anspruch, uns in dieser Gruppe durchzusetzen und ins Viertelfinale einzuziehen.“ DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagte: „Ich hoffe natürlich darauf, dass auch aufgrund der Nähe viele Fans unsere Mannschaft vor Ort unterstützen.“

Die Olympia-Dritten gehen Titelverteidiger England zumindest in der Vorrunde aus dem Weg. Für Bundestrainer Christian Wück hätte es wohl auch deshalb „schlimmer kommen können. Aber wir müssen schon aufpassen“, sagte Wück vor dem Turnier vom 2. bis 27. Juli 2025.