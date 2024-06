Berlin - Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat nach der Niederlage der Three Lions gegen Island deutliche Kritik geübt - er bleibt aber dennoch zuversichtlich. „Es war natürlich eine enttäuschende Leistung, und wir haben nicht genug Charakter gezeigt, aber ich denke, das ist gut für uns vor einem internationalen Turnier“, sagte Southgate nach der Partie dem britischen Fernsehsender „Channel 4“.

Die Three Lions um Starspieler Harry Kane mussten sich im Londoner Wembley-Stadion mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Jón Dagur Thorsteinsson traf in der 12. Minute. Kane wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt (64.). „Ich denke, wir müssen ohne Ball besser werden“, sagte Southgate. „Es ist unvermeidlich, dass die Spieler ein Auge darauf haben, was auf sie zukommt, was die ersten Herausforderungen angeht. Es gibt keine Entschuldigung für das Ergebnis, aber es gibt eine Menge Dinge, die wir schnell abstellen können.“

Declan Rice: England war überfordert

Ähnlich enttäuscht zeigt sich Mittelfeldspieler Declan Rice. „Es ist nicht ideal, dass wir verloren haben, aber es gibt eine Menge Lernkurven, auf denen man als Team aufbauen kann“, sagte der 25-jährige Arsenal-Spieler. Es gebe keinen Zweifel an der Qualität der Mannschaft. Aber: „Ich hatte das Gefühl, dass wir manchmal ein wenig überfordert waren und nicht so kompakt wie sonst. Innerlich tut es mir weh, und bis zum nächsten Spiel gibt es noch einiges zu tun.“

Die Three Lions treffen bei der EM auf Slowenien, Dänemark und Serbien. Am 16. Juni müssen sich die Briten in ihrem ersten Spiel in Gelsenkirchen gegen Serbien beweisen.