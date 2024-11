Nach drei Niederlagen hintereinander sollte bei Manchester City wieder ein Sieg her - doch ein deutscher Trainer macht dem englischen Meister einen Strich durch die Rechnung.

London - Der deutsche Trainer Fabian Hürzeler hat mit Brighton & Hove Albion eine Überraschung gegen den englischen Meister Manchester City geschafft. Das Hürzeler-Team gewann in der Premier League gegen das Starensemble um Torschütze Erling Haaland (23. Minute) mit 2:1 (0:1) und ist nun Tabellenvierter. Joao Pedro (78.) und Matt O’Riley (83.) drehten die Partie zugunsten des Gastgebers mit späten Toren.

Man City kassierte damit die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge und droht, den Anschluss an Tabellenführer FC Liverpool zu verlieren. Die Reds können am Abend (21.00 Uhr) im Heimspiel gegen Aston Villa mit einem Sieg auf fünf Punkte davonziehen.