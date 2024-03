Birmingham - Fußball-Nationalspieler Timo Werner kommt bei den Tottenham Hotspur immer besser in Schwung. Beim klaren 4:0 (0:0) in der englischen Premier League bei Champions-League-Konkurrent Aston Villa traf der Angreifer in der Nachspielzeit zum Endstand.

Sein Premieren-Tor für die Spurs hatte der von RB Leipzig ausgeliehene Stürmer am vergangenen Samstag beim 3:1 gegen Crystal Palace erzielt.

Für das Team von Trainer Ange Postecoglou waren zudem James Maddison (50. Minute), Brennan Johnson (53.) sowie der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son (90.+1) erfolgreich. Mit 53 Punkten hat Tottenham als Tabellenfünfter den Rückstand auf Aston Villa auf zwei Zähler verkürzt. Die Spurs haben zudem ein Spiel weniger ausgetragen.