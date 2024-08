Mexico City - Der frühere Bayern-Star Martin Demichelis kehrt vorerst nicht als Trainer in die Fußball-Bundesliga zurück. Der 43 Jahre alte Argentinier wechselt nach Medienberichten nach Mexiko zu Rayados de Monterrey. Ende Juli war Demichelis nach eineinhalb Jahren beim argentinischen Rekordchampion River Plate aus Buenos Aires entlassen worden.

Demichelis war zwischenzeitlich als Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern gehandelt worden. Ebenso soll er bei der TSG 1899 Hoffenheim im Gespräch gewesen sein, als TSG-Coach Pellegrino Matarazzo angeblich Kandidat für den Posten als Nationaltrainer der USA war.

Auch als Trainer mit Bayern-Vergangenheit

Als Spieler war der Argentinier von 2003 bis 2011 bei den Bayern aktiv, seinen ersten Trainerposten in München übernahm er im Sommer 2019 bei der U19 des Rekordmeisters. Im Frühjahr 2021 betreute er zunächst gemeinsam mit Danny Schwarz die U21. Seit der Saison 2021/22 war er alleinverantwortlicher Amateur-Coach und wurde in der Regionalliga Bayern Vizemeister. Danach wechselte er in seine Heimat und gewann in seiner Premierensaison als Trainer von River die argentinische Meisterschaft.