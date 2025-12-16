Am Wochenende beginnt in Marokko der Afrika-Cup. Ein früherer Bundesliga-Torjäger fehlt seinem Team zunächst verletzt. Der Ausfall schmerzt, weil schwere Gegner warten.

Marseille - Der frühere Dortmunder Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang fehlt Gabuns Nationalmannschaft im ersten Gruppenspiel des am Wochenende beginnenden Afrika-Cups in Marokko. Eine Verletzung an der Rückseite des linken Oberschenkels, die sich der 36-Jährige am Wochenende in der französischen Liga zuzog, soll zunächst in Frankreich behandelt werden.

Wie der Fußball-Verband Gabuns mitteilte, wünscht dies Aubameyangs Club Olympique Marseille nach dem 1:0-Sieg gegen AS Monaco. Dabei war der Angreifer wenige Minuten vor Schluss wegen der Schmerzen im Oberschenkel ausgewechselt worden.

Die Auswahl Gabuns trifft im ersten Spiel an Heiligabend auf Kamerun. Nach Angaben des Verbands könnte je nach Heilungsverlauf ein Einsatz in der nächsten Partie am 28. Dezember gegen Mosambik möglich sein. Letzter Kontrahent in der schweren Gruppe ist an Silvester der Titelverteidiger und deutsche WM-Vorrundengegner Elfenbeinküste.