Der Hafen in Antwerpen gilt es großes Einfallstor für Kokain aus Südamerika. Die belgischen Behörden kämpfen dagegen an - und nehmen nun einen bekannten Fußballspieler fest.

Brüssel - Der frühere belgische Fußball-Nationalspieler Radja Nainggolan ist im Rahmen von Ermittlungen gegen den internationalen Drogenhandel festgenommen worden. Wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft mitteilte, werde wegen mutmaßlichen Kokainimports aus Südamerika nach Europa über den Hafen von Antwerpen sowie den weiteren Vertrieb in Belgien ermittelt. In diesem Zusammenhang sei es auch zu der Festnahme des 36-Jährigen gekommen.

Insgesamt habe es in der Provinz Antwerpen sowie in und um Brüssel 30 Hausdurchsuchungen gegeben. Da die Verhöre noch liefen, gebe es derzeit keine weiteren Informationen, hieß es. 30 Mal war Nainggolan für die belgische Nationalmannschaft im Einsatz, er spielte unter anderem auch für die AS Rom.

Neuer Verein verweist auf Unschuldsvermutung

Nainggolan ist seit vergangener Woche bei dem belgischen Zweitligisten KSC Lokeren-Temse unter Vertrag. Der Verein habe aus den Medien von der Ermittlung gegen seinen Spieler erfahren, teilte er mit. Mit Blick auf die Unschuldsvermutung werde man keine weiteren Kommentare abgeben. „Wir können nur bestätigen, dass der Spieler heute Morgen nicht am Training teilgenommen hat“, hieß es.

Schon in der Vergangenheit in die Schlagzeilen geraten

In der Vergangenheit war Nainggolan unter anderem in die Schlagzeilen geraten, weil er nach übereinstimmenden Medienberichten seinen Führerschein wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verloren haben soll. Sein Ex-Verein Royal Antwerpen hatte ihn einmal suspendiert, weil er auf der Ersatzbank sitzend eine E-Zigarette geraucht hatte.