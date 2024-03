Am Mittwoch sind es noch 100 Tage bis zur Fußball-EM. Bundesinnenministerin Nancy Faeser glaubt an ein gutes Miteinander bei dem Turnier.

Berlin - Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat an alle Fans appelliert, die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zu einem Fest des Miteinanders in unfriedlichen Zeiten zu machen. „Das Turnier bietet eine große Chance, zusammenzurücken und ein friedliches europäisches Fußballfest zu feiern - gerade in diesen Zeiten der Bedrohungen durch die russische Aggression von außen und Extremismus von innen“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Das Heimturnier vom 14. Juni bis zum 14. Juli werde für die Teilhabe aller Menschen stehen, „und gegen Ausgrenzung, Rassismus und Antisemitismus“, betonte die Ministerin. Faeser wollte am Mittwoch - 100 Tage vor dem Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland - mit ihren Kabinettskollegen über den Stand der Vorbereitungen für die EM sprechen.

Die Vorfreude auf das Turnier, zu dem in den Stadien 2,7 Millionen Zuschauer und in den Fanzonen bis zu zwölf Millionen Fans erwartet würden, sei sehr groß, stellte Faeser fest. Die EM werde mit über 60 Projekten für Ehrenamt, Fankultur und Bildung begleitet. 16.000 Freiwillige stünden bereit. Auch in puncto Nachhaltigkeit werde diese EM neue Maßstäbe setzen.

Was die Sicherheit der Gäste und Fans angehe, so sei man gut vorbereitet, versicherte die Innenministerin. Im gemeinsamen internationalen Lagezentrum im nordrhein-westfälischen Neuss würden alle Kräfte der Sicherheitsbehörden und Partner gebündelt.