FC Barcelona bedankt sich bei Messi mit emotionalem Video

Piks vor Achterbahn: Besucher stehen bei Impfung Schlange

Um möglichst viele Menschen für Corona-Schutzimpfungen zu gewinnen, setzen Kommunen in Niedersachsen auf mobile Impfteams. Diese machen mit ihren Impfmobilen auch an eher ungewöhnlichen Orten Halt - in Vechta gibt es nun sogar ein Angebot an einer Kirmes.