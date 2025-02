Ein Tor des früheren Leipzigers bringt die Katalanen bei Las Palmas in die Spur. Der Elf von Trainer Hansi Flick steht schon am Dienstag eine härtere Aufgabe bevor.

Stürmerstar Robert Lewandowski bleibt mit seinem Team an der Tabellenspitze.

Barcelona - Der FC Barcelona hat die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Liga dank eines Arbeitssieges verteidigt. Bei Abstiegskandidat UD Las Palmas siegte das Team von Trainer Hansi Flick 2:0 (0:0). Die Führung in der 62. Minute verdankten die Gäste dem früheren Leipziger Dani Olmo. Ferran Torres (90.+5) sorgte spät für die Entscheidung.

Die Mannschaft um Stürmerstar Robert Lewandowski liegt in der Tabelle einen Punkt vor Atlético Madrid, das zuvor einen 3:0-Sieg beim FC Valencia gefeiert hatte, und drei vor Real Madrid. Die Königlichen, die das um 13 Treffer schlechtere Torverhältnis haben, können am Sonntag nach Punkten gleichziehen.

Strittige Szene zugunsten Barcelonas

Eine strittige und wohl elfmeterreife Handsituation in der Schlussphase erregte aufseiten des Tabellen-17. die Gemüter. Am Ende erkannte der Schiedsrichter mit Hilfe des Videobeweises aber auf eine Abseitsposition zugunsten Barcelonas. Zuvor hatte Olmo eine Vorarbeit von Europameister Lamine Yamal kunstvoll verwertet, Ferran Torres machte in der achtminütigen Nachspielzeit alles klar.

Eine schwerere Aufgabe müssen die Katalanen am Dienstag lösen. Dann empfängt Barça im Halbfinal-Hinspiel des spanischen Königspokals Atlético Madrid.