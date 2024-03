Nyon - Der FC Bayern München bestreitet sein Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal am 9. April (21.00 Uhr), einen Tag später (21.00 Uhr) muss dann Borussia Dortmund zur ersten Partie bei Atlético Madrid antreten.

Das Rückspiel in Dortmund findet am 16. April (21.00 Uhr) statt, die Bayern und Arsenal sehen sich am 17. April (21.00 Uhr) in München wieder. Dies geht aus dem Spielplan hervor, den die Europäische Fußball-Union nach der Auslosung veröffentlichte.

Real Madrid und Manchester City treffen am 9. und 17. April aufeinander, die Viertelfinal-Duelle zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona steigen am 10. und 16. April.