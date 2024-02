München - Der FC Bayern München hat den schwedischen Junioren-Nationalspieler Jonah Kusi-Asare verpflichtet. Dem 16 Jahre alten Angreifer von AIK Solna trauen die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters auf Sicht eine Profi-Karriere zu.

Der Youngster habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, wie die Bayern ohne exakte Laufzeit mitteilten. Kusi-Asare werde am FC Bayern Campus wohnen und vorerst Spielpraxis bei der U19 sammeln. In Schweden war der Youngster bei den AIK-Profis in dieser Saison bereits in vier Erstligaspielen zum Einsatz gekommen.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund bescheinigt dem fast zwei Meter großen Stürmer ein „enormes Potenzial“. Er bringe alle Voraussetzungen mit, sei technisch stark, schnell, groß, in jungen Jahren bereits körperlich sehr robust und habe einen hervorragenden Torabschluss. Bei seinem Einstand für Schwedens U17-Nationalmannschaft erzielte Kusi-Asare im vergangenen September drei Treffer.