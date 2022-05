FC Bayern verpflichtet Ajax-Verteidiger Mazraoui

München - Der Wechsel von Außenverteidiger Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam zum deutschen Fußball-Meister FC Bayern München ist perfekt.

Wie der Bundesligist mitteilte, unterschreibt der 24 Jahre alte marokkanische Nationalspieler in München bis 2026. Er kostet keine Ablöse, weil sein Vertrag in den Niederlanden in diesem Sommer ausläuft.

„Noussair Mazraoui ist der nächste Baustein, um unsere Mannschaft weiter gezielt zu verstärken. Für die neue Saison haben wir uns wieder große Ziele vorgenommen, und Spieler wie Noussair Mazraoui erweitern unsere Möglichkeiten“, äußerte Vorstandschef Oliver Kahn. „Wir freuen uns sehr, mit ihm gemeinsam auch in der Champions League wieder anzugreifen und wollen mit ihm in den nächsten Jahren viele Erfolge feiern.“

Die Bayern suchen schon länger nach einer überzeugenden Personallösung auf der rechten Abwehrseite. Weltmeister Benjamin Pavard drängt schon seit längerer Zeit ins Abwehrzentrum. Durch die Verpflichtung von Mazraoui könnte Trainer Julian Nagelsmann mit Pavard mehr in der Innenverteidigung planen. Dort ist durch den Wechsel von Niklas Süle zu Borussia Dortmund eine Vakanz entstanden.

Mazraoui, der 2013 in die Jugend von Ajax kam, debütierte 2018 bei den Profis. Insgesamt erzielte der Abwehrspieler in 137 Pflichtspielen für den niederländischen Rekordmeister zehn Treffer.