Gareth Evans/News Images via ZUMA Press Wire/dpa

London - Der FC Chelsea hat seine Negativserie in der englischen Premier League auch unter dem neuen Interimstrainer Frank Lampard fortgesetzt.

Die Mannschaft um den deutschen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz unterlag am Samstag bei den Wolverhampton Wanderers mit 0:1 (0:1) und ist in der Liga nun seit fünf Spielen sieglos. Chelsea hatte nach der Trennung vom bisherigen Coach Graham Potter am Donnerstag Lampard als Coach bis zum Ende der Saison zurückgeholt. Er hatte Chelsea bereits von 2019 bis 2021 trainiert.

Gegen Wolverhampton zeigte Chelsea eine enttäuschende Leistung und verlor durch ein Tor von Matheus Nunes (31. Minute) verdient. Als Tabellenelfter hat Chelsea bereits 17 Punkte Rückstand auf Manchester United auf Rang vier, das zuvor einen wichtigen Sieg holte. Die Mannschaft um die Ex-Bundesliga-Profis Jadon Sancho und Marcel Sabitzer setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen den FC Everton durch, musste aber die Verletzung von Marcus Rashford verkraften. „Wir müssen abwarten, es sieht nicht gut aus“, sagte Trainer Erik ten Hag.

Der 44 Jahre alte Ex-Nationalspieler Lampard soll Chelsea zunächst bis zum Saisonende trainieren. Damit haben sich die Verantwortlichen Zeit für die Suche nach einem neuen Coach verschafft. Im Gespräch waren zuletzt auch der frühere spanische Nationaltrainer Luis Enrique und Julian Nagelsmann nach der Trennung vom FC Bayern.