FC Ingolstadt spielt nur unentschieden gegen Sandhausen

Ingolstadt - Der Tabellenletzte FC Ingolstadt hat es verpasst, im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den dringend benötigten Heimsieg nachzulegen.

Eine Woche nach dem fulminanten 5:0 beim 1. FC Nürnberg kamen die Schanzer gegen den Mitkonkurrenten SV Sandhausen nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus. Für Ingolstadt (14 Punkte) kam das Unentschieden einer Niederlage gleich. Sandhausen behauptete auf dem rettenden 15. Tabellenplatz den Vorsprung von zehn Zählern auf die Oberbayern.

Nach der harten Gelb-Roten Karte für Mittelfeldspieler Hans Nunoo Sarpei wegen wiederholten Foulspiels (72.) musste Ingolstadt in der Endphase vor 4247 Zuschauern auch noch in Unterzahl anrennen. Trainer Rüdiger Rehm hatte sein erfolgreiches Team von Nürnberg wegen einiger Krankheits- und Corona-Verdachtsfälle ohnehin umbauen müssen. Nach dem Aufwärmen musste zunächst auch Neuzugang Valmir Sulejmani passen. In der zweiten Hälfte lief der Angreifer dann überraschend doch auf.

Auf dem Platz entwickelte sich über 90 Minuten ein Kampfspiel mit vielen Unterbrechungen, viel Körperkontakt, wenig Spielfluss und kaum Torgefahr. Die Gastgeber drängten nach der Pause vergeblich. Die Sandhäuser konzentrierten sich auf die Sicherung des einen Punktes.