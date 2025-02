Der FC Liverpool macht einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft. Zum zweiten Mal in dieser Saison gewinnen die Reds gegen Titelverteidiger Manchester City und vergrößern damit ihren Vorsprung.

Manchester - Tabellenführer FC Liverpool hat im Meisterschaftsrennen der Premier League ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Engländer von Trainer Arne Slot setzten sich am Sonntag wie schon im Hinspiel mit 2:0 (2:0) bei Titelverteidiger Manchester City durch. Liverpool führte die seit Monaten kriselnden Gastgeber um den Ex-Frankfurter Omar Marmoush streckenweise vor.

Salah und Szoboszlai mit Teamwork

Der überragende Mohamed Salah brachte die Reds in der 14. Minute nach einer Vorlage des früheren Leipzigers Dominik Szoboszlai mit einem abgefälschten Schuss in Führung. In der 37. Minute erhöhte Szoboszlai wiederum nach Vorlage von Salah und traf im verregneten Manchester per Linksschuss ins rechte Eck.

„Das ist etwas Besonderes“, sagte Salah beim Sender Sky Sports über den Auswärtssieg beim Titelverteidiger. „Erst recht, wenn man im Titelrennen ist -ein unglaubliches Gefühl. Hoffentlich gelingt es uns ruhig zu bleiben, denn manchmal setzt uns der Druck echt zu. Wir brauchen einen weiteren Titel.“

City-Trainer Pep Guardiola, der in den letzten Wochen zunehmend ratlos wirkte, musste verletzungsbedingt auf Stürmer Erling Haaland und Abwehrspieler John Stones verzichten. Seine Cityzens, die sich unter der Woche mit einem 1:3 bei Real Madrid aus der Champions League verabschiedet hatten, hatten zwar mehr Ballbesitz, entwickelten bei ihren Offensivaktionen jedoch zu selten Torgefahr.

Guardiola versuchte, der Niederlage etwas Positives abzugewinnen und richtete den Blick nach vorn. „Wenn man verliert, dann muss man so verlieren wie wir heute“, sagte er Sky Sports. „Ich habe viele Dinge gesehen, die mir zeigen, dass dieser Club mit den Spielern, die wir haben, eine großartige Zukunft hat.“

Man City wieder zu anfällig und zu harmlos

Nachdem Curtis Jones' vermeintlicher Treffer zum 3:0 nach einer knappen Stunde wegen einer Abseitsposition vom Videoassistenten aberkannt wurde, bäumte sich Manchester City noch einmal auf. Fast im Gegenzug forderte Marmoush mit seinem Schuss Liverpool-Keeper Alisson. Doch die Hausherren blieben zu harmlos. Liverpool verpasste mehrfach die Vorentscheidung.

Durch den Auswärtserfolg festigte die Slot-Elf ihre Spitzenposition. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Arsenal betrug nach dem Abpfiff elf Punkte, wobei die Reds ein Spiel mehr absolviert hatten als die Konkurrenz. Man City, Meister in den letzten vier Spielzeiten, hatte als Tabellenvierter bereits 20 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.