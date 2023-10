Der FC St. Pauli hat mit einem späten Tor von Philipp Treu den Karlsruher SC besiegt. Dabei sah es lange nach einem Karlsruher Coup am Millerntor-Stadion aus.

Hamburg - Der FC St. Pauli hat mit einem Last-Minute-Sieg gegen den Karlsruher SC die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst zurückerobert. Die Mannschaft von Fabian Hürzeler gewann vor 29.125 Zuschauern im Millerntor-Stadion mit 2:1 (0:1) und zog damit an Fortuna Düsseldorf wieder vorbei.

Für St. Pauli trafen Johannes Eggestein (80. Minute) und Philipp Treu (90.+3). Für den KSC hatte der ehemalige Pauli-Profi Igor Matanovic (43.) getroffen.

St. Pauli bemühte sich um einen kontrollierten Spielaufbau, entwickelte daraus jedoch zu wenig echte Torgefahr. Oladapo Afolayan (5. Minute) stellte Karlsruhe-Keeper Patrick Drewes mit seinem Flachschuss aus der Distanz vor keine Probleme, auf der Gegenseite scheiterte Fabian Schleusener (8.) am hervorragend reagierenden Nikola Vasilj. Die Hausherren wurden dominanter, St. Paulis Kapitän Jackson Irvine (33.) bekam den Ball nach Ablage von Connor Metcalfe aus kürzester Distanz nicht an Drewes vorbei. Dann schlug der KSC zu: Nach Flanke von Schleusener kam Marvin Wanitzek nicht entscheidend an den Ball, doch der Ex-Hamburger Matanovic ließ Vasilj keine Chance.

Das souverän aufspielende Karlsruhe konzentrierte sich im zweiten Durchgang vor allem auf die Defensive. St. Pauli mühte sich, um in die Partie zurückzufinden. Die eingewechselten Elias Saad (63.) und Danel Sinani (72.) scheiterten zunächst, doch Eggestein traf nach Flanke von Metcalfe zum Ausgleich. Ein Treffer von Simon Zoller (80.) galt wegen eines vorherigen Foulspiels nicht. Treu traf nach einem Eckball mit einem strammen Schuss aus dem Rückraum zum Sieg.