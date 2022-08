FCM gegen Hannover - Historie: Pflichtspiel-Premiere für beide Vereine

Noch nie standen sich der 1. FC Magdeburg und Hannover 96 bei einem Pflichtspiel gegenüber. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine ging Blau-Weiß als Sieger vom Platz. Ein Blick in die Vergangenheit.

Archivfoto: vs

Magdeburg/Hannover - Mit der ersten Vertretung von Hannover 96 standen sich die FCM-Kicker noch nie in einem Pflichtspiel gegenüber. Im Vorjahr, am 17. Juli 2021, bestritten beide Teams in Hannover ein Vorbereitungsspiel, das die Elbestädter mit 4:2 (3:1) gewannen. Baris Atik (2), Luca Schuler und Adrian Malachowski waren dabei für das Titz-Team erfolgreich.

Während der FCM in der folgenden Drittligasaison souveräner Meister wurde und aufstieg, belegten die Niedersachen in der 2. Liga am Ende einen elften Platz, verschlissen dabei mit Jan Zimmermann und Christoph Dambrowski zwei Trainer.

In der Regionalliga Nord duellierten sich die Magdeburger und die zweite Mannschaft von Hannover 96 zwischen 2008 und 2012 insgesamt achtmal. Dabei fällt die Bilanz mit vier Siegen und einem Unentschieden bei 15:12 Toren knapp zugunsten der Blau-Weißen aus.

Hannover 96: Viel Tradition

Hannover 96 ist ein traditonsreicher Großverein mit aktuell 15 Abteilungen und 21.000 Mitgliedern, davon 2000 aktiven. Zweimal wurden die Leinestädter deutscher Fußballmeister - 1938 und 1954, gehörten 1963 anders als Rivale Eintracht Braunschweig zwar nicht zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga, schafften aber ein Jahr später unter Trainer Helmut Kronsbein den Sprung in die neue Eliteliga.

1992 gewann der damalige Zweitligist mit dem späteren FCM-Akteur Jörg Kretzschmar überraschend den DFB-Pokal, setzte sich im Finale im Elfmeterschießen gegen Borussia Mönchengladbach durch, wobei auch der gebürtige Sachse vom Punkt erfolgreich war. 1996, ausgerechnet im Jahr des 100. Vereinsjubiläums, stieg der Verein für zwei Jahre in die Regionalliga ab.

Heimstätte ist das 1954 erbaute Niedersachsen-Stadion (49.200 Plätze), das aktuell den Sponsorennamen Heinz-von-Heiden-Arena trägt. Die Vereinsfarben sind Schwarz, Weiß und Grün, doch aufgrund der zumeist roten Heimtrikots werden die 96er auch "die Roten" genannt.

Hannover 96 und seine Strukturen

Seit mehr als zwei Jahrzehnten prägt der Unternehmer Martin Kind als Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH gemeinsam mit Dirk Roßmann entscheidend das Geschehen, liegt aktuell aber wieder einmal im (gerichtlichen) Clinch mit dem Gesamtverein. Stichwort 50+1-Regel.

Bekannte ehemalige Spieler der 96er waren unter anderem Jupp Heynckes, Rainer Zobel, Willi Reimann, Hans Siemensmeyer, Jürgen Milewski, Dieter Schatzschneider, Siegfried Reich, Jörg Sievers, Carsten Surmann, Gerald Asamoah, Robert Enke, Mike Hanke, Michael Tarnat, Steven Cherundolo und Ron-Robert Zieler.

Als Trainer wirkten unter anderem Helmut Johannsen, Werner Biskup, Michael Lorkowski, Rolf Schafstall, Peter Neururer, Ralf Rangnick, Ewald Lienen, Dieter Hecking und Mirko Slomka.