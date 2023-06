Die deutsche U21-Nationalmannschaft bereitet sich in Südtirol auf die EM vor.

Prad - Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss die EM-Endrunde ohne Jordan Beyer und Jan Thielmann bestreiten.

Die beiden verletzten Profis müssen laut Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes verletzungsbedingt aus dem Trainingslager in Südtirol abreisen. Die EM findet vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien statt. Deutschland geht als Titelverteidiger an den Start.

Trainer Antonio Di Salvo hatte ursprünglich 26 Spieler in das vorläufige EM-Aufgebot berufen. Durch die Ausfälle von Beyer (FC Burnley), Thielmann (1. FC Köln) und Patrick Osterhage (VfL Bochum), der wegen einer Verletzung gar nicht erst mit ins Trainingslager gereist war, hat sich das Team nun auf 23 Spieler reduziert. Bis zum heutigen Mittwochabend wird der DFB den jetzt feststehenden Kader an die UEFA melden.