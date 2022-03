Finke zu Magath: „Kann sein, dass es klick macht“

Berlin - Der frühere Bundesliga-Trainer Volker Finke hält den Umschwung bei Hertha BSC mit Felix Magath unter bestimmten Umständen für möglich.

„Es gibt noch 24 Punkte zu verteilen. Wenn ein Trainer die wichtigen Spieler, die für die Mentalität der Mannschaft verantwortlich sind, hinter sich bringen kann, kann es sein, dass es funktioniert“, sagte der 73 Jahre alte ehemalige Coach des SC Freiburg der Deutschen Presse-Agentur: „Es kann sein, dass es dann klick macht.“

Hertha BSC hatte Magath am Sonntag überraschend verpflichtet. Zuletzt hatte der 68-Jährige 2012 als Trainer in der Fußball-Bundesliga gearbeitet. Unter seinem Vorgänger Tayfun Korkut hatten die Berliner in diesem Jahr kein Spiel gewonnen und rutschten auf den 17. Tabellenplatz ab.