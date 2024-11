Helsinki - Markku Kanerva ist als Trainer der finnischen Fußball-Nationalmannschaft entlassen worden. Nach dem katastrophalen Abschneiden in der Nations League wird der 60-Jährige von seinem Amt entbunden, wie der finnische Verband mitteilte. Ein Nachfolger soll bis Mitte Januar gefunden werden.

Die finnische Nationalelf hatte in der Nations League in der Gruppe 2 der Liga B alle sechs Spiele gegen England, Griechenland und Irland verloren. Damit blieb das Team um Leverkusens Torwart Lukas Hradecky und den früherem Schalke-Spieler Teemu Pukki nach den Gruppenspielen punktlos und ist mit einem Torverhältnis von 2:13 steigt als Gruppenletzter in die Liga C ab.

Kanerva war seit knapp acht Jahren finnischer Nationalcoach. Unter ihm nahm das Land an der EM 2021 teil und erreichte dabei zum ersten Mal überhaupt die Endrunde einer Welt- oder Europameisterschaft.