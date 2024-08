Flick glücklich über Steigerung und Barça-Sieg in Valencia

Valencia - Nach seiner geglückten Pflichtspiel-Premiere als Trainer des FC Barcelona verteilte Hansi Flick ein Sonderlob an seinen Matchwinner Robert Lewandowski. „Er ist ein absolut professioneller Spieler. Er hat nicht nur Tore geschossen, sondern auch defensiv gut gearbeitet“, sagte Flick nach dem 2:1 im schweren Auswärtsspiel zum Saisonstart beim FC Valencia.

Der frühere Dortmunder und Münchner Torjäger, den Flick bestens aus gemeinsamen Bayern-Zeiten kennt, traf am Samstagabend kurz vor und nach der Halbzeitpause (45.+6 und 49./Foulelfmeter). Damit sorgte Lewandowski nach dem Rückstand durch Hugo Duro (44.) dafür, dass Barça und Flick nach der misslungenen Generalprobe keinen Liga-Fehlstart hinlegten. Der Pole lobte den guten Teamgeist in einer Mannschaft aus Routiniers und jüngeren Spielern und sprach von einer am Ende perfekten Lösung.

Gündogan freut sich über Sieg: „Gute Arbeit!“

„Wir hatten viele Probleme in der ersten Halbzeit, in der zweiten haben wir es viel besser gemacht. Wir sind sehr glücklich über diese drei Punkte“, sagte Flick, dem nach der EM-Endrunde und den Olympischen Spielen noch einige Profis verletzt fehlen. „Das müssen wir akzeptieren“, sagte der frühere Bundestrainer.

Der 59-Jährige musste unter anderen noch auf İlkay Gündogan und Neuzugang Dani Olmo verzichten. Nationalmannschafts-Kapitän Gündogan fehlte noch wegen einer Platzwunde. Mit dem 33-Jährigen hat Flick eigenen Worten zufolge ein Gespräch geführt, nachdem es zwischenzeitlich Spekulationen über einen möglichen Abschied aus Barcelona nach nur einem Jahr gab. Flick betonte, er schätze Gündoğan als Spieler und Mensch. Zu Details des Gesprächs äußerte er sich nicht.

Zuletzt deutete aber alles auf einen Verbleib des Mittelfeldspielers hin. Gündogan freute sich in einem Beitrag auf der Plattform X über den „wichtigen Sieg zum Saisonauftakt - gute Arbeit!“