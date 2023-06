Frankfurt/Main - Bundestrainer Hansi Flick ist zuversichtlich, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schon bald ein besseres Bild abgeben wird.

„Im September wird alles ganz anders ausschauen“, kündigte Flick auf der Pressekonferenz in Frankfurt/Main an. „Dann sehen wir mit Sicherheit eine Mannschaft, die größtenteils dann auch für die Euro 2024 möglichst den Erfolg holen soll, den wir uns wünschen.“ Vom EM-Titel wollte Flick explizit nicht sprechen.

Vor dem Länderspiel am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Kolumbien in Gelsenkirchen ist die Kritik am Auftreten des DFB-Teams laut Flick berechtigt. „Die Ergebnisse geben wenig Spielraum für etwas anderes“, sagte der Bundestrainer nach dem 3:3 gegen die Ukraine und dem 0:1 in Polen. Flick betonte aber: „Wir glauben an unseren Weg. Wir sind überzeugt von unserem Weg. Wir haben Fortschritte gesehen, auch wenn Polen negativ betrachtet wurde.“

Gegen Kolumbien soll ein Sieg her, auch wenn das Gewinnen momentan nicht ganz einfach sei, wenn „ein Tick Vertrauen, ein Tick Entschlossenheit“ fehlt. Gegen die Südamerikaner wird erneut Joshua Kimmich die Kapitänsbinde tragen, wenn er denn in der Startelf steht. Da gehe es nach der Anzahl der Länderspiele, sagte Flick. Ansonsten würde diesen Part Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan übernehmen.

Flick versammelte einen Tag vor dem wichtigen Stimmungstest gegen Kolumbien alle noch im Kader stehenden Nationalspieler zum Abschlusstraining versammelt. Die DFB-Auswahl trainierte noch auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main, ehe sie am Nachmittag mit dem Zug ins Teamquartier nach Essen reist.