Flick über Messi und Ronaldo: „Fokus nicht nur auf sie“

Berlin - Bundestrainer Hansi Flick traut den langjährigen Superstars Lionel Messi (35) und Cristiano Ronaldo (37) trotz ihres fortgeschrittenen Fußballer-Alters noch eine prägende Rolle bei der Weltmeisterschaft in Katar zu.

„Ich schätze beide nach wie vor sehr hoch ein“, sagte der 57-Jährige im Interview mit der „Sport Bild“. „Messi zeigt mit Argentinien bei den Länderspielen, dass er richtig heiß ist. Und Cristiano? Es wäre töricht zu glauben, dass er bei der WM keine entscheidende Rolle spielen kann, nur weil er bei Manchester United zuletzt Probleme hatte.“

Messi von Paris Saint-Germain ist noch immer die zentrale Figur in der argentinischen Nationalmannschaft. Argentinien spielt in Katar in der Gruppe C gegen Saudi-Arabien, Mexiko und Polen. Der Portugiese Ronaldo ist bei Manchester United in dieser Saison zumeist nur Ersatz. Im Sommer hatte der Stürmer einen Wechsel angestrebt. In der Nationalmannschaft des Ex-Europameisters gilt er als gesetzt. Portugal trifft in der Gruppe H in Katar auf Ghana, Uruguay und Südkorea.

Flick mahnte an, sich aber nicht zu sehr auf die beiden mehrmaligen Weltfußballer zu konzentrieren. Man spiele bei einer WM nicht nur gegen Messi und Ronaldo, sagte er, „wir spielen gegen Argentinien oder Portugal. Es wäre ein Fehler, wenn wir uns nur auf die beiden fokussieren würden.“ Die WM beginnt am 20. November und endet am 18. Dezember.