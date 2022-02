Flick und Bierhoff verabschieden DFB-Frauen nach England

Frankfurt/M. - Männer-Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff verabschieden die deutschen Fußballerinnen am 15. Februar am Frankfurter Flughafen zum EM-Vorbereitungsturnier nach England.

„Es ist erstmal ein Mittagessen geplant mit Oliver Bierhoff und Hansi Flick - im Kreise der Mannschaft. Ob Oliver und Hansi noch zur Mannschaft sprechen, weiß ich gar nicht“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei einer Video-Pressekonferenz zu dieser ungewöhnlichen Maßnahme.

Die deutschen Frauen treffen beim Arnold Clark Cup am 17. Februar in Middlesbrough auf Spanien. Weitere Gegner sind am 20. Februar in Norwich Olympiasieger Kanada und zum Abschluss am 23. Februar in Wolverhampton Gastgeber England. Für den Olympiasieger von 2016, der nach dem WM-Viertelfinal-Aus 2019 die Sommerspiele in Tokio verpasste, ist es eine extrem wichtige Standortbestimmung: Im Juli steht die Europameisterschaft in England an. Auch dort ist Spanien - mit „Weltfußballerin“ Alexia Putellas vom FC Barcelona Vorrundengegner.

Voss-Tecklenburg bestätigte, dass Mittelfeldspielerin Melanie Leupolz vom FC Chelsea wegen Long Covid bei dem Vier-Nationen-Turnier fehlt. „Sie wird noch mindestens zwei, bis drei Wochen im Aufbau sein in allen Facetten. Das ist schon eine sensible Geschichte, die sie da begleitet“, sagte sie. Die 54-Jährige bestätigte auch, dass es im Kreis der Nationalmannschaft eine Spielerin gebe, die ungeimpft ist: „Das hat einen medizinischen Hintergrund.“