Flick-Vertrauen in Ersatzmann - Er kündigt aber Gespräche an

Barcelona - Trainer Hansi Flick vertraut Marc-André ter Stegens Ersatzmann Inaki Pena beim FC Barcelona, kündigt aber auch weitere Gespräche an. „Inaki macht seine Sache sehr gut, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Saison arbeitet er sehr professionell“, betonte der deutsche Coach der Katalanen einen Tag vor dem ersten Spiel nach der schweren Knieverletzung von ter Stegen. „Inaki ist voll konzentriert und bereit zu spielen. Wir verspüren keinen Druck, wir fühlen uns wohl mit Inaki.“

Hustenanfälle sorgen bei Flick für Unterbrechungen

Flick musste seine Ausführungen auf Englisch gleich zweimal im Presseraum der Ciutat Esportiva Juan Gamper wegen Hustenanfällen unterbrechen. Er stand auf, nahm ein Hustenbonbon, entschuldigte sich und blickte dann weiter auf das Spiel an diesem Mittwoch in Barcelona gegen den FC Getafe - und auf die Torwartfrage. „Wir müssen sehen, was wir in Zukunft tun werden“, meinte Flick. Darüber werde später gesprochen.

Spanische Medien hatten bereits berichtet, dass Flick und Sportdirektor Deco das weitere Vorgehen besprechen wollten. Klar ist, dass der 32 Jahre alte ter Stegen, die deutsche Nummer eins und auch Kapitän des FC Barcelona, monatelang nicht zur Verfügung stehen wird.

Er hatte sich am Sonntag beim 5:1 der Katalanen die Patellasehne im rechten Knie gerissen. „Wir müssen die verschiedenen Optionen abwägen“, sagte Flick: „Wir werden das mit dem Team und vor allem mit Deco besprechen. Dann werden wir sehen, wie wir uns entscheiden.“

Optimaler Start in die Meisterschaft

Nach sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen in der spanischen Fußballmeisterschaft unter der Führung des ehemaligen Bundestrainers bedeutet das Aus von ter Stegen gleichwohl einen schweren personellen Rückschlag.

Zu den Varianten, das Fehlen des routinierten ehemaligen Bundesliga-Keepers, der seit dem Sommer 2014 für den FC Barcelona spielt, zu kompensieren, gehört ein mögliches kurzfristiges Engagement eines derzeit vereinslosen Keepers. Unter den Namen, die für diesen Fall in spanischen Medien gehandelt wurden, waren der 37 Jahre alte Keylor Navas, einst bei Real Madrid und bis Ende Juni bei Paris Saint-Germain oder der Deutsche Loris Karius. Der 31-Jährige war bis Ende Juni bei Newcastle United beschäftigt.

„Sport“ brachte auch noch den ehemaligen polnischen Nationaltorwart Wojciech Szczesny ins Spiel. Der 34-Jährige hatte im vergangenen Monat erst bei Juventus Turin seine Karriere beendet.

Bericht: Pena soll verärgert sein über Spekulationen

Eine andere Variante könnte Berichten zufolge sein, dass die Katalanen erst während der Transferperiode im Januar einen Torwart holen - dann auch mit langfristiger Perspektive. „Die Fragezeichen, wie gut der Deutsche nach seiner Genesung spielen kann, sind menschlich“, schrieb As“.