Dschidda - Nach dem famosen Supercopa-Triumph über Erzrivale Real Madrid erlaubte Trainer Hansi Flick seinen Spielern des FC Barcelona eine kleine Party. „Jetzt können wir diesen großen Sieg feiern“, sagte der Coach nach dem atemberaubenden 5:2-Erfolg im Clásico. „Das Spiel war unglaublich.“

Flicks Profis ließen sich nicht zweimal bitten: Noch auf dem Feld des Stadions King Abdullah Sports City von Dschidda in Saudi-Arabien wurden die Spieler um das herausragende Sturm-Trio Lamine Yamal, Robert Lewandowski und Raphinha gefeiert. Die Party ging danach weiter.

„Bitte stellen Sie sicher, dass alle elektronischen Geräte ausgeschaltet sind, wenn Sie das Flugzeug betreten“, schrieb der Verein vor dem Rückflug in der Nacht ironisch auf der Plattform X zu seinem Video. Es zeigt Jungstar Yamal mit Koffer und tragbaren Boxen, aus denen Musik dröhnt. Der 17-Jährige führt ein kleines Tänzchen auf.

Famoses Sturm-Trio Yamal-Lewandowski-Raphinha

Der Europameister hatte den Barça-Torreigen am Sonntagabend in der 22. Minute eröffnet, auch Lewandowski per Foulelfmeter (36.) und zweimal Raphinha (39./48.) trafen. „Der beste Dreizack der Welt“, schrieb Barcelona bei Instagram zu einem Jubelfoto der drei Angreifer samt Supercopa-Pokal. Diesen hatte der verletzte deutsche Torhüter Marc-André ter Stegen im Konfettiregen in die Höhe gereckt. Flick jubelte über seinen ersten Titel in Spanien.

Alex Balde erzielte das zwischenzeitliche 4:1 (45.+10). Reals Tore durch Kylian Mbappé (5.) und Rodrygo (61.) sowie die Rote Karte gegen Barcelona-Torhüter Wojciech Szczesny (58.) waren letztlich nur kleine Schönheitsflecken für die Katalanen. „Ich bin glücklich für die Fans, den Club, für alle, meine Coaches, den ganzen Staff, aber auch die Spieler“, sagte Flick. „Sie haben es sich heute sehr verdient.“

Real-Coach Ancelotti: Nur ein kleiner Lichtblick

Madrids Trainer-Altmeister Carlo Ancelotti war indes bedient. „Das war ein harter Abend. Ich bin traurig, wie alle Fans. Die Enttäuschung brauchen wir nicht verstecken.“ Sein Team habe ganz schwach verteidigt und einfache Tore zugelassen. Der einzige kleine Lichtblick sei der Auftritt von Mbappé gewesen, sagte Ancelotti. „Den ganzen Rest können wir vergessen.“

Die zwei spanischen Fußball-Schwergewichte richten ihren Fokus nun auf Meisterschaft, Pokal und Champions League. Flicks Team will dabei den Schwung aus dem Kurztrip in die Wüste mit nach Hause nehmen und die jüngsten Querelen rund um die Spielerlaubnis für Europameister Dani Olmo endgültig abhaken. Der ehemalige Leipziger durfte im Finale als Einwechselspieler ran und küsste danach demonstrativ das Wappen des Vereins. In der Liga liegt Barcelona auf Rang drei schon sechs Punkte hinter Spitzenreiter Atlético Madrid.