Düsseldorf - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf macht im Aufstiegsrennen weiter Druck und hat den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga-Relegation geschafft.

Nach dem 3:1 (2:0) gegen den 1. FC Nürnberg ist der Zweitligadritte seit nunmehr zwölf Spielen unbezwungen und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer FC St. Pauli vor den letzten beiden Saisonspielen auf vier Zähler. Vincent Vermeij mit einem Doppelpack (34. Minute/45.+1) und der eingewechselte Isak Johannesson (72.) schossen das Team von Trainer Daniel Thioune zum hochverdienten Sieg.

Nach 32 Spielen liegt die Fortuna weiter vier Zähler vor dem Vierten Hamburger SV, der 1:0 gegen St. Pauli gewann und den Aufstieg vorerst verpasste. Von Holstein Kiel auf Platz zwei trennen die Düsseldorfer nur noch zwei Zähler, allerdings treten die Norddeutschen an diesem Spieltag erst am Sonntag beim Abstiegskandidaten SV Wehen Wiesbaden an. Sollte Kiel indes patzen, könnte die Fortuna am nächsten Spieltag mit einem Sieg im direkten Duell vorbeiziehen.

Für die Gäste traf nur der eingewechselte Ivan Marquez (55.) nach einer Ecke. Das Team von Trainer Christian Fiel wartet bereits seit nun zwei Monaten auf einen Sieg in der 2. Liga und ist als Tabellen-13. zwei Spieltage vor dem Saisonende noch nicht gerettet. Für die klar unterlegenen Franken war es die fünfte Niederlage am Stück.