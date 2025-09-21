Matt Beard gewann mit den Frauen des englischen Traditionsclubs Liverpool zweimal die Meisterschaft. Der Ex-Trainer des Clubs stirbt unerwartet im Alter von 47 Jahren.

Liverpool - Der englische Traditionsverein FC Liverpool trauert um einen früheren Trainer des Fußball-Frauenteams. Der Club zeigte sich zutiefst schockiert und traurig über den plötzlichen Tod von Matt Beard, wie der Club mitteilte. Auch der nationale Verband FA trauerte um den Trainer. Demzufolge starb der Mann im Alter von 47 Jahren. Zu den Hintergründen nannte der Club keine Details.

„Matt war nicht nur ein äußerst engagierter und erfolgreicher Manager, sondern auch ein Mensch mit echter Integrität und Herzlichkeit“, schieb der FC Liverpool in der Mitteilung. Im Februar waren Beard und der Club getrennte Wege gegangen.

2012 übernahm er in Liverpool den Job und führte die Frauen zu zwei Titeln nacheinander in der ersten Liga in den Jahren 2013 und 2014. Nachdem er den Club verlassen hatte, kehrte er 2021 noch einmal zurück und führte die zuvor abgestiegenen Liverpooler Frauen zurück in die erste Liga.