Für Mats Hummels ist das Achtelfinal-Rückspiel in Bilbao wegen einer Roten Karte schnell beendet. Die Spanier nutzen den Aussetzer des Deutschen gnadenlos aus.

Frühes Rot für Hummels: AS Rom scheidet gegen Bilbao aus

Mats Hummels (r) von der AS Rom wurde in der Partie gegen Athletic Bilbao früh vom Platz gestellt.

Bilbao - Mit seinem Platzverweis in der elften Minute hat Ex-Weltmeister Mats Hummels das Europa-League-Aus der AS Rom eingeleitet. Die Italiener spielten gut 80 Minuten in Unterzahl und verloren das Achtelfinal-Rückspiel bei Athletic Bilbao schließlich mit 1:3 (0:1).

Nico Williams (45.+3/82. Minute) und Yuri Berchiche (68.) bestraften Hummels' Bärendienst gnadenlos. Leandro Paredes' (90.+3) Anschlusstreffer per verwandelten Foulelfmeter kam zu spät. Das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Claudio Ranieri noch 2:1 gewonnen.

Erst Fehlpass, dann Grätsche

Hummels hatte seinen Platzverweis mit einem katastrophalen Fehlpass quasi selbst eingeleitet. Als Bilbao-Stürmer Maroan Sannadi frei vor dem Tor stand, wusste sich der frühere Dortmunder nicht anders zu helfen als mit einer Grätsche.

Schiedsrichter Clément Turpin reagierte sofort und schickte den 36 Jahre alten Innenverteidiger nach dem Foul mit glatt Rot vom Feld. Besonders bitter: In den vorherigen drei Partien in der Europa League war Hummels nicht berücksichtigt worden.

Medien: Hummels zieht es zurück nach Deutschland

In der italienischen Hauptstadt hatte der frühere Bundesliga-Profi einen denkbar schlechten Start erwischt und wurde nicht eingesetzt. Erst unter dem neuen Coach Ranieri schaffte es der Abwehrspieler ins Team und wurde zu einem Leistungsträger. Medienberichten zufolge zieht es Hummels nach einem Auslandsjahr aber wieder zurück nach Deutschland, in die Nähe seiner Familie.