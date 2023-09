Dortmund - Niclas Füllkrug darf sich weiter Hoffnungen auf ein Startelf-Debüt bei seinem neuen Verein Borussia Dortmund machen.

„Niclas hat die 30 Minuten in Freiburg gut verarbeitet. Da werden wir morgen gucken, ob es für mehr reicht“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic einen Abend vor dem Start des Fußball-Bundesligisten in die Gruppenphase der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) bei Paris Saint-Germain.

Zuletzt Oberschenkelverletzung

Für den Last-Minute-Transfer aus Bremen, der die jüngsten Länderspiele der DFB-Elf gegen Japan (1:4) und Frankreich (2:1) wegen Problemen am Oberschenkel verpasst hatte, wäre es der erste Einsatz in der Königsklasse.

Füllkrug war beim 4:2 der Borussia am vergangenen Samstag in Freiburg zu einem rund halbstündigen Einsatz gekommen. In der Partie beim Titel-Mitfavoriten aus der französischen Hauptstadt könnte der 30 Jahre alte Nationalstürmer den zuletzt formschwachen Sébastien Haller von Beginn an vertreten.

Gruppe mit Newcaste und AC Mailand

Neben Paris trifft der BVB in der Vorrunde auf Newcastle United und den AC Mailand. Bei allem Respekt vor dem französischen Meister sieht Terzic den BVB nicht chancenlos: „Wir wissen, dass wir genug Qualität haben, um Titelaspiranten ärgern können zu können.“

Im Gegensatz zu den ersten Spielen gehe die Borussia nicht als Favorit in die Partie und müsse mit weniger Ballbesitz rechnen. „Man weiß, dass PSG sehr dominant Fußball spielen. Wir müssen immer auf Zehenspitzen unterwegs und sehr wach sein“, sagte Terzic.