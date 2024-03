Dortmund - Niclas Füllkrug hat ein positives Fazit seiner bisherigen Zeit bei Borussia Dortmund gezogen.

„Ich finde, dass ich in dieser Saison sogar noch einen Tick besser spiele als in der vergangenen“, sagte der im vorigen Sommer von Werder Bremen zum BVB gewechselte Fußball-Nationalspieler in einem „11Freunde“-Interview. Mit bisher elf Toren und acht Assist führt er die teaminterne Scorerliste beim Bundesligavierten an.

Mit der Kritik an den durchwachsenen Leistungen seiner neuen Mannschaft, die zwar im Viertelfinale der Champions League steht, aber um die erneute Qualifikation für die europäische Königsklasse bangen muss, kann der 31 Jahre alte Angreifer nach eigenem Bekunden gut leben: „Was die Medien schreiben, ist mir egal. Aber von den BVB-Fans, von denen will ich gemocht werden. Für die zerreiße ich mich jede Woche, für die spiele ich mit Schmerzen, für die spiele ich krank. Ich will von den BVB-Fans gemocht werden. Gebe ich offen zu.“