Der einstige Trainer-Überfieger Ismail Atalan ist beim HFC zurück im Profi-Fußball. Dort will er den Club vor dem Abstieg retten.

Halle (dpa) l Die Marschroute gibt Ismail Atalan ganz unverblümt vor. "Wir pflegen eine demokratische Diktatur. Wir hören uns die Wünsche der Spieler an, aber letztlich treffen wir die Entscheidung", sagt der neue Trainer des Halleschen FC. Zu entscheiden gibt es für Atalan beim abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten gerade so viel, dass er sogar Nachtschichten einlegt. "Ich bin hier zum Kaffee-Trinker geworden."

Der 39-Jährige hat in Halle die ziemlich herausfordernde Aufgabe, eine talentierte Mannschaft vor dem Abstieg zu retten, die mental völlig am Boden liegt. "Der einfachste Gegenwind bringt uns raus", klagt Torhüter Kai Eisele stellvertretend für die verunsicherte Mannschaft. Trotzdem soll am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) nach sieben Niederlagen in Serie ausgerechnet gegen Aufstiegsanwärter FC Ingolstadt wieder ein Sieg her.

Für diese "Mission impossible" hat Atalan alles hinterfragt und analysiert. Er zeichnete die Trainingseinheiten per Video auf, führte viele Gespräche, prüfte die Fitness der Mannschaft. "Die Leistungsdaten waren nicht bei allen optimal. Vielleicht ist das ein Punkt. Das haben wir den Spielern unter die Nase gehalten", sagt Atalan.

Der Nachfolger des vergangene Woche beurlaubten Torsten Ziegner provoziert bewusst. Er will seine Spieler anstacheln, sie raus aus der Selbstmitleidsnummer holen. "Meine Mannschaft ist zu lieb auf dem Platz. Wir müssen wieder eklig sein", betont Atalan. Dafür arbeitet der Club neuerdings mit einem Psychologen zusammen, um "die mentale Widerstandsfähigkeit, die im Fußball sehr wichtig ist" zu stärken.

Der HFC ist für Atalan nicht nur aufgrund der sportlichen Situation eine wichtige Station. Sie ist für den einstigen Überflieger unter den Trainern auch das Ticket zurück ins Rampenlicht. 2008 fing Atalan in der Kreisliga an, arbeitete sich binnen zehn Jahren und dank der Pokalerfolge mit den Sportfreunden Lotte bis zum VfL Bochum hoch. Dort war bereits nach zehn Spielen Feierabend. "Er scheiterte dort nach meiner Ansicht an vielen Intrigen", sagte Thomas Bäumer der "Münsterschen Zeitung". Der langjährige Aufsichtsrat von Ligakonkurrent SC Preußen ist eng mit Atalan befreundet, handelte dessen Vertrag in Halle aus.

Dort hat Atalan das Umfeld hinter sich, wie er betont. Auf seine Mannschaft will er nun jenen Kampfgeist übertragen, den er sich selbst über die Jahre angeeignet hat. Als kleiner Junge kam der Kurde Atalan als Flüchtling aus der Türkei nach Deutschland. In der Jugend kickte er als Stürmer ganz passabel, doch dann kam die Pubertät und mit ihr die Ablenkung. "Meine Frau sagt immer, dass viele Fußballer ihr Talent wegen Frauen verschleudert haben. Aber ich hätte nicht mal eine Frau gekriegt", erzählt Atalan. Der einstige Spieler Atalan hätte es mit seiner Einstellung unter dem heutigen Trainer Atalan sehr schwer gehabt.

Seine persönliche Chance in Halle will der Vater von drei Kindern nicht zu hoch hängen. "Im Prinzip ist ja jeder neue Verein eine Art Neustart", sagt Atalan. Nach einer Woche an der Saale ist sein Optimismus trotz der Niederlage in Großaspach ungebrochen. Der geht so weit, dass der gelernte Versicherungskaufmann nicht mal eine Police abschließen würde, sollte es die denn geben. "Nichtabstiegsversicherung? Brauch ich nicht. Wir bleiben sowieso drin."