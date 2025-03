Bei dem Flammen-Inferno in einem Nachtclub in Nordmazedonien versucht Fußball-Profi Andrej Lazarov anderen Menschen zu helfen. Der 25-Jährige erleidet dabei selbst eine Rauchvergiftung und stirbt.

Fußball-Profi stirbt bei Brand in Nordmazedonien

Bei dem Brand in einem Nachtclub in Nordmazedonien ist auch Fußball-Profi Andrej Lazarov gestorben.

Kocani - Bei dem verheerenden Brand in einer Diskothek in Nordmazedonien mit Dutzenden Toten ist auch Fußball-Profi Andrej Lazarov gestorben. Wie sein Club KF Shkupi mitteilte, habe der 25-Jährige versucht, anderen Opfern zu helfen und sei dabei selbst ums Leben gekommen. Er habe eine Rauchvergiftung erlitten.

„Seine Heldentat wird uns immer in Erinnerung bleiben - als Beweis seines edlen Charakters und seines großen Herzens“, hieß es vom nordmazedonischen Erstligisten. Es sei die größte Tragödie in der Geschichte des Clubs. Lazarov war im vergangenen September aus Kroatien vom Verein HNK Gorica in seine Heimat gewechselt. Für die U21 Nordmazedoniens absolvierte er ein Spiel.

Mindestens 59 Menschen gestorben

Bei dem Brand in der Kleinstadt Kocani in der Nacht zum Sonntag sind mindestens 59 Menschen gestorben und weitere 155 verletzt worden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen löste eine für die Bühnen-Show eingesetzte Funkenmaschine den Brand aus.

Die Funken hätten die aus leicht entflammbarem Material bestehende Deckenkonstruktion entzündet, hatte Innenminister Pance Toskovski erklärt. Mehrere Personen seien im Zusammenhang mit dem Unglück festgenommen worden, für vier Verdächtige wurden Haftbefehle erlassen.