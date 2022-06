Absurder Betrugsversuch Südafrikanisches Fußballteam betrügt im Titelkampf – mit 41 Eigentoren

In der vierten Liga Südafrikas hat ein Skandal im Aufstiegskampf lange Sperren nach sich gezogen. Sage und schreibe 94 Toren sollen in nur zwei Partien gefallen sein. Am Ende hatte aber kein Beteiligter Grund zum Lachen.